İran-ABD müzakerelerinin gölgesinde dikkat çeken hamle: ‘USS Gerald R. Ford’ uçak gemisi Girit’ten ayrıldı

Yunan basınında yer alan haberlere göre dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen "USS Gerald R. Ford", bulunduğu Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'nden Akdeniz'de doğuya doğru hareket etti.

Dev gemi, bu hafta başında tedarik eksiklerini tamamlamak üzere Suda Deniz Üssü'ne gelmişti.