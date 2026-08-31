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İran: ABD saldırılarının kaynağını hedef alacağız

İran: ABD saldırılarının kaynağını hedef alacağız

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD’nin İran topraklarına yaptığı son saldırıların ardından sert tepki gösterdi. Açıklamada saldırılara müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanırken, “Amerikan saldırganlığını kolaylaştıranlar şunu bilmelidir ki güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü saldırının kaynağını hedef alacaktır." İfadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2026 21:57

İran Genelkurmay Başkanlığının yazılı açıklamasında, "bazı bölge ülkelerindeki üslerin uyarılara rağmen ABD tarafından İran topraklarına saldırılar için kullanıldığı" belirtildi. Saldırılara müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Saldırgan Amerikan ordusunun bölgeyi terk etmekten başka yolu yoktur ve İran'a karşı Amerikan saldırganlığını kolaylaştıranlar şunu bilmelidir ki güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü saldırının kaynağını hedef alacaktır."