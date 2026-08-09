İran: ABD tüm şartlarımızı kabul edene kadar Hürmüz Boğazı’nı kontrol altında tutacağız

İran devlet televizyonuna konuşan Muhibbi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"STRATEJİMİZ, DÜŞMAN TÜM ŞARTLARIMIZI KABUL EDENE KADAR BOĞAZI KONTROL ALTINDA TUTMAKTIR"

Hürmüz Boğazı'nın bugün İran açısından sadece bir su yolu değil aynı zamanda bir çatışma alanı da olduğunu belirten Muhibbi, "Stratejimiz, düşman tüm şartlarımızı kabul edene kadar boğazı kontrol altında tutmaktır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de dün yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD tarafından İslamabad Mutabakat Zaptı'nın ihlal edilmesinin telafi edilmesi dahil olmak üzere diğer şartlara bağlıdır." demişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör