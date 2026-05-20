İran: ABD vurursa yeni cepheler açılır
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta çıkmaz sürüyor. Tarafların savaş meydanına mı döneceği yoksa müzakere masasına mı oturacağı merak konusu. Karşılıklı tehdit dili sertleşirken arabulucular vasıtasıyla yeni teklifler sunuluyor. İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığı vurgulandı. Ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, deniz ablukasının kaldırılması, İran'a ait mal varlıklarının iadesi, yaptırımların neden olduğu zararların tazmininin de yer aldığını aktarıldı. Tahran, "Düşman yine akılsızca davranıp siyonist rejimin (İsrail'in) tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak" dedi.