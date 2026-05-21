İran: "ABD'nin cevabını ve yeni teklifini aldık"

İran ve ABD arasında gerilimin sona erdirilmesi ve müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla Pakistan'ın arabuluculuğunda mesaj alışverişi devam ediyor.

"ABD'DEN YENİ TEKLİF ALDIK VE ŞU ANDA BUNLARI İNCELİYORUZ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi devlet haber ajansı Nour News'e yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın 14 maddelik teklifine yanıt verdiğini belirtti. Bekayi, İran'ın ABD'den yeni teklif aldığını ve şu anda bunları incelediğini söyledi. Pakistan'ın Tahran ve Washington arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapmaya devam ettiğini vurgulayan Bekayi, İran'ın sunduğu 14 maddelik teklif temelinde birkaç görüşme turu yapıldığını aktardı.

