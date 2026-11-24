Fars Haber Ajansı'na göre Kalibaf, 3. Medya Kupası etkinliğinin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, düşmanın "ne savaş ne barış" koşullarını İran 'a dayatarak ülkeyi yıpratıcı bir sürece sürüklemek istediğini savundu.

Kalibaf, "Ablukayı ( ABD 'nin deniz ablukasını) askeri yöntemlerle kırmanın yolları var. Yakın zamanda bu yönde adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Mevcut "ne savaş ne barış" tablosundan çıkış yolunun kalıcı caydırıcılığa ulaşmak olduğunu dile getiren Kalibaf, bunun da ancak ülkenin güçlenmesiyle mümkün olabileceğini kaydetti.