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İran: “ABD’nin deniz ablukasını kırmaya kararlıyız”

İran: “ABD’nin deniz ablukasını kırmaya kararlıyız”

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından ABD ile yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ablukayı kırmaya kararlıyız." diyen Rızai, yeni bir saldırganlığa tüm güçleriyle karşılık verme konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 22:28

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin İran'a abluka planlarının, "başarısız savaş stratejileri kadar gerçeklikten uzak ve sonuçsuz" olduğunu ifade etti.

Washington yönetiminin planlarını eleştiren Rızai, İran halkının, silahlı kuvvetlerinin ve devletin tüm kurumlarının ablukayı kırma ve yeni bir saldırganlığa tüm güçleriyle karşılık verme konusunda kararlı olduğunu kaydetti.