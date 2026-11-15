İran: “ABD’nin şartlarımıza verdiği yanıtlar uygulanabilir değil”

ABD'nin diplomasiyi kötüye kullanarak zaman kazanmaya ve yeniden saldırı için zemin hazırlamaya çalışabileceğine değinen Garibabadi, Washington yönetiminin öncelikle İran'ın tüm şartlarının yerine getirileceğine ilişkin gerekli güvenceleri vermesi gerektiğini söyledi. İran'daki nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenmesine ilişkin soru üzerine Garibabadi, İran'ın şartları yerine getirilip savaş kalıcı olarak sona erene kadar UAEA'nın tesislere erişimine izin verilmeyeceğini kaydetti.

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