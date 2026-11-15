İran: “ABD’nin şartlarımıza verdiği yanıtlar uygulanabilir değil”
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin "Hürmüz Boğazı'nın açılmasına" ilişkin hazırladığı planın uygulama süresini 7 günden 2 güne indirdiğini belirten Garibabadi, “ABD'nin İran'ın şartlarına verdiği yanıtların uygulanabilir olmadığını belirtti.
İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, Tahran yönetiminin "Hürmüz Boğazı'nın açılmasına" ilişkin hazırladığı planın uygulama süresini 7 günden 2 güne indirdiğini ve bu konuda özellikle Katar ve Pakistan üzerinden arabulucularla görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti.
Planın 2 gün içinde uygulanabileceğini kaydeden Garibabadi, İran'ın diplomatik yükümlülüklerini yerine getirme iradesini ortaya koyduğunu savunarak, bundan böyle Washington yönetiminin somut adım atması gerektiğini belirtti.
ABD'nin İran'ın bazı şartlarının uygulanmasını ileri bir tarihe ertelediğine dikkati çeken Garibabadi, bu yaklaşımın sürmesi halinde taraflar arasında herhangi bir uzlaşının sağlanamayacağını vurguladı.