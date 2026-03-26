İran: ABD’nin teklifi aşırı

ABD Başkanı Trump önceki gün yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silah programının sonlandırılması talebini de kabul ettiğini iddia etmişti. İran medyasına konuşan bir yetkilinin açıklamasına göre ABD'nin 15 maddelik teklifi Tahran tarafından "aşırı" bulundu. Haberde, "Tahran savaşın tekrar etmesini önlemek için somut garanti ve tazminat talep ediyor" denildi ve 'savaşın bitimine İran'ın karar vereceği' vurgulandı. ABD merkezli The Wall Street Journal'e konuşan kaynaklara göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun talepleri şu şekilde:

Körfez'deki tüm ABD üslerinin kapatılması.

İran'a yönelik saldırılar için tazminat ödenmesi.

Hürmüz Boğazı için yeni bir düzenleme yapılması.

Bu düzenleme kapsamında İran'ın, Süveyş örneğinde olduğu gibi boğazdan geçen gemilerden ücret alması.

Savaşın yeniden başlamayacağına dair güvence verilmesi.

İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını durdurması.

Kendisine uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması.

Füze programının herhangi bir müzakereye tabi tutulmadan devam etmesi.

İŞGAL HAZIRLIĞI İDDİASI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ada işgali iddiasında bulundu. "Düşmanın tüm faaliyetlerini gözetliyoruz. İran düşmanları bir bölge ülkesi ile İran adalarından birini işgale hazırlanıyor" iddiasında bulunan Kalibaf, "Bu yönde bir adım atılırsa söz konusu ülkenin bütün altyapısı hiçbir sınır olmadan hedef alınacaktır" uyarısında bulundu.