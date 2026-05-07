İran: ABD’nin teklifini değerlendiriyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İran arasındaki müzakereleri değerlendirdi. ABD'nin İran'ın 14 maddelik planına bir teklif çerçevesiyle cevap verdiğini hatırlatan Bekayi, Tahran yönetiminin teklifi değerlendirmeyi sürdürdüğünü aktardı.

İran: ABD’nin teklifini değerlendiriyoruz
İHA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. İran basınına konuşan Bekayi, ABD'nin İran'ın 14 maddelik planına bir teklif çerçevesiyle cevap verdiğini hatırlattı. Bekayi, Tahran yönetiminin ABD'nin teklifini incelemeyi sürdürdüğünü belirterek, bu konuda henüz nihai bir karara varmadıklarını bildirdi.

İran: ABD’nin teklifini değerlendiriyoruz

Bekayi, "Son günlerde ele alınan en önemli dış politika konusu savaş, ateşkes ve bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etme çabalarıdır" dedi. İranlı sözcü ayrıca Pakistan ile gerçekleştirilen son temaslarda Tahran yönetiminin 14 maddelik planına odaklanıldığını vurguladı.

İran: ABD’nin teklifini değerlendiriyoruz

ABD'nin yanıtını değerlendirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Bekayi, incelemelerin tamamlanmasının ardından cevaplarının yeniden Pakistan arabuluculuğuyla Washington'a iletileceğini söyledi.

İran: ABD’nin teklifini değerlendiriyoruz

Bekayi, ayrıca Tahran'ın halihazırda Washington'a herhangi bir cevap verip vermediğine ilişkin bir soruya, "Bu mesaj alışverişlerinin sonucuna göre bir sonraki adıma karar verilecek. Teklifi hala inceliyoruz. Öncelikle bir sonuca ulaşmamız gerekiyor. Ardından kamuoyunu mutlaka bilgilendireceğiz" cevabını verdi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#PAKİSTAN #WASHİNGTON #İRAN #ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!