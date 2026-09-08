İran, ABD’ye ait denizaltıyı ele geçirdiğini iddia etti!

ABD ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın girişinde ABD'ye ait insansız bir denizaltı aracını ele geçirdiğini iddia etti. Devrim Muhafızları, denizaltının modern olduğunu ve en ileri teknolojiyle donatıldığını belirterek, görüntülerin kısa süre içinde paylaşılacağını ifade etti.

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