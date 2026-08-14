İran: ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA’yı düşürdük

Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına göre, hava savunma unsurları tarafından yürütülen istihbarat ve takip faaliyetleri sonucu bir MQ-9 tipi İHA Hürmüzgan semalarında tespit edilerek vuruldu. Söz konusu İHA'nın vurulduktan sonra düştüğü aktarıldı.

ABD ORDUSU MQ-9 REAPER FİLOSUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 25'İNİ KAYBETTİ

Amerikan Washington Post gazetesi, dün yayımladığı haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan 45 tanesini kaybettiğini belirtmişti.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör