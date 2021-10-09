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Haberler Dünya Haberleri İran ABD'yi suçladı: "Terör saldırıları ABD'nin güvenlik planının bir parçasıdır"
Giriş Tarihi: 9.10.2021 17:15

İran ABD'yi suçladı: "Terör saldırıları ABD'nin güvenlik planının bir parçasıdır"

AA
İran ABD’yi suçladı: Terör saldırıları ABD’nin güvenlik planının bir parçasıdır

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde cuma namazı sırasında camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle ABD'yi suçlayarak, "Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır." dedi.

Reisi, yayınladığı mesajda Afganistan'daki terör saldırısını kınayarak bunun Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

ABD'NİN AFGANİSTAN'DAKİ GÜVENLİK PLANININ BİR PARÇASIDIR

Terör saldırısında ABD'yi suçlayan Reisi, "Bu terörist ve tekfirci akımlar ABD organizasyonu ve desteğiyle büyümüştür. ABD, son yıllarda DAEŞ'in Afganistan'da faaliyetlerini artırması için zemin hazırladı. Bu terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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İran ABD'yi suçladı: "Terör saldırıları ABD'nin güvenlik planının bir parçasıdır"
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