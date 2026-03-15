İran: Amerikan uçak gemisi Lincoln kaçtı
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin bölgedeki uçak gemisi USS Abraham Lincoln'u vurduklarını ve geminin operasyonel menzilinden kaçtığını iddia etti. İran'ın hedef aldığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan ABD'ye ait Prens Sultan hava üssünde, park halindeki 5 adet KC-135 yakıt ikmal uçağının hasar gördüğü açıklandı. Önceki gün de Irak'ta ABD'ye ait KC-135 tanker uçağı düşürüldü. Aynı tipte bir diğer uçak da hasarlı olarak İsrail'e indi.