İran, Avrupa ülkelerini vuracak korkusu
İsrail'in başlattığı İran savaşında yeni bir cephe açılabilir. Savaş, bölgesel sınırları aşarak Avrupa için bir güvenlik krizine dönüşme sinyalleri veriyor. Financial Times'ın İran rejimine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmayı büyütmesi halinde Tahran'ın Avrupa'yı da hedef alabileceği değerlendirildi. İranlı iki yetkili, Avrupa toprakları içerisinde yer alan Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ABD askeri üslerini olası hedef olarak incelediklerini aktardı. Ayrıca, Yunanistan'ın olası İran saldırılarına karşı önlem başlattığı ve Souda bölgesinde yer alan hava savunma sistemlerini Girit adasına yönlendirdiği kaydedildi. Öte yandan, NATO gerçekleştirilebilecek her türlü saldırıya hazırlıklı olduğunu açıkladı.
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