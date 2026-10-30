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İran basını duyurdu: “Keşm Adası yakınlarında düşman savaş uçağı engellendi”

İran basını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında bir savaş uçağının Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından engellendiğini duyurdu.

İran basını duyurdu: Keşm Adası yakınlarında düşman savaş uçağı engellendi
AA
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İran'ın Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Keşm Adası yakınlarında "düşmana" ait bir savaş uçağı tespit edildi.

Haberde, söz konusu uçağın Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından tespit edildiği ve uçağa engelleme yapıldığı belirtilirken, söz konusu uçağın daha sonra bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı ifade edildi. Konuya ilişkin resmi makamlarca henüz bir açıklama yapılmadı.

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#İRAN #KEŞM ADASI

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