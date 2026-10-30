İran basını duyurdu: “Keşm Adası yakınlarında düşman savaş uçağı engellendi”
İran basını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında bir savaş uçağının Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından engellendiğini duyurdu.
İran'ın Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Keşm Adası yakınlarında "düşmana" ait bir savaş uçağı tespit edildi.
Haberde, söz konusu uçağın Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından tespit edildiği ve uçağa engelleme yapıldığı belirtilirken, söz konusu uçağın daha sonra bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı ifade edildi. Konuya ilişkin resmi makamlarca henüz bir açıklama yapılmadı.