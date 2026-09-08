İran basını: Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait İHA düşürüldü

İran'ın, ABD ordusuna ait bir MQ-1 Predator tipi insansız hava aracını Hürmüz Boğazı üzerinde düşürdüğü belirtildi.

İran basını: Hürmüz Boğazı üzerinde ABD’ye ait İHA düşürüldü
AA
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Fars Haber Ajansına göre, ABD ordusuna ait bir MQ-1 Predator tipi İHA, Hürmüz Boğazı üzerinde, İran Ordusu Güneydoğu Hava Savunma Kuvvetleri tarafından tespit edilerek düşürüldü.

Haberde olaya ilişkin detay verilmedi.

İran'ın ABD ile savaş sırasında bu ülkenin ordusuna ait onlarca İHA'yı düşürdüğü bildirilmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #İRAN #ABD

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