İran basını Hürmüz iddiasını yalanladı: “Gerçeği yansıtmıyor”

Fars Haber Ajansı'na konuşan ve ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, Hürmüz Boğazı’nın 8 milyar dolar karşılığında açılacağı iddiasını yalanladı. İranlı yetkili, Tahran yönetiminin herhangi bir müzakere için öne sürdüğü 7 şartın yerine getirilmesinde ısrarcı olduğunu vurguladı.

İran basını Hürmüz iddiasını yalanladı: Gerçeği yansıtmıyor
AA AA
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Fars Haber Ajansı'na konuşan ve ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, 8 milyar doların serbest bırakılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşmeler yapıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

İran basını Hürmüz iddiasını yalanladı: “Gerçeği yansıtmıyor”

İranlı yetkili, Tahran yönetiminin herhangi bir müzakere için öne sürdüğü 7 şartın yerine getirilmesinde ısrarcı olduğunu vurgulayarak, Tahran'ın yalnızca bu çerçevede yürütülecek temasları kabul edeceğini ifade etti.

İran basını Hürmüz iddiasını yalanladı: “Gerçeği yansıtmıyor”

Bazı uluslararası medya kuruluşları, İsrail'in Israel Hayom gazetesine dayandırdıkları haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelerek İran'ın söz konusu teklifini görüşeceğini öne sürmüştü.

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İran basını Hürmüz iddiasını yalanladı: “Gerçeği yansıtmıyor”

Tahran yönetiminin Washington yönetimine ilettiği 7 şart arasında, deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, nükleer maddelerin ülke içinde kalması ve savaşın sonlandırılması yer alıyor.

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