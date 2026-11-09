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İran basını Hürmüz iddiasını yalanladı: “Gerçeği yansıtmıyor”

İran basını Hürmüz iddiasını yalanladı: “Gerçeği yansıtmıyor”

Fars Haber Ajansı'na konuşan ve ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, Hürmüz Boğazı’nın 8 milyar dolar karşılığında açılacağı iddiasını yalanladı. İranlı yetkili, Tahran yönetiminin herhangi bir müzakere için öne sürdüğü 7 şartın yerine getirilmesinde ısrarcı olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 18:13

Fars Haber Ajansı'na konuşan ve ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, 8 milyar doların serbest bırakılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşmeler yapıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

İranlı yetkili, Tahran yönetiminin herhangi bir müzakere için öne sürdüğü 7 şartın yerine getirilmesinde ısrarcı olduğunu vurgulayarak, Tahran'ın yalnızca bu çerçevede yürütülecek temasları kabul edeceğini ifade etti.