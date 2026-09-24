İran basını: İran’ın BAE’ye yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran ile BAE arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımlar nedeniyle 23 Eylül'den itibaren İranlı hava yolu şirketlerinin faaliyetlerinin küresel çapta durdurulacağını söylemişti.

ABD'nin yaptırım kararı sonrası Tahran-Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşları 23 Eylül'de iptal edilmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör