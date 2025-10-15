İran basını: Soygun iddiasıyla yargılanan 3 kişi idam edildi
İran’da silahlı soygun suçundan yargılanan ve bir süredir tutuklu bulunan 3 kişi hakkında verilen idam cezası infaz edildi. “Dehşet çetesi” olarak anılan grubun, ülke genelinde defalarca silahlı soygun gerçekleştirdiği belirtildi.
İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, idam cezası alan Emir Rıza Kubbadi, Mecid Hatemi ve Seccad Hatemi hakkındaki karar, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onandı.
Söz konusu kişilerin "dehşet çetesi" olarak isimlendirilen silahlı soyguncuların söz konusu suçu defaatle işledikleri ifade edildi.