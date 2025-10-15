İran basını: Soygun iddiasıyla yargılanan 3 kişi idam edildi

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, idam cezası alan Emir Rıza Kubbadi, Mecid Hatemi ve Seccad Hatemi hakkındaki karar, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onandı.

Söz konusu kişilerin "dehşet çetesi" olarak isimlendirilen silahlı soyguncuların söz konusu suçu defaatle işledikleri ifade edildi.