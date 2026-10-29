İran basınından dikkat çeken iddia: "Vance'in yeniden müzakere mektubuna Tahran'dan yanıt yok"

Yarı resmi Fars Haber Ajansının İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, Vance'in "barış müzakerelerini yeniden başlatmak" için gönderdiği mektuba Tahran'ın cevap vermediği belirtildi.

Söz konusu kaynak, ABD'nin önceki yıllarda da İranlı yöneticilere mektuplar gönderdiğini ve bunun olağan dışı bir durum olmadığını ifade etti. İranlı kaynak, söz konusu mektubun içeriğine dair ortaya atılan iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.