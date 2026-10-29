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  • İran basınından dikkat çeken iddia: "Vance'in yeniden müzakere mektubuna Tahran'dan yanıt yok"

İran basınından dikkat çeken iddia: "Vance'in yeniden müzakere mektubuna Tahran'dan yanıt yok"

İran basını, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Başkan Yardımcısı JD Vance'i İran'la müzakereleri yeniden başlatmakla görevlendirdiği" iddiasını yalanlarken, Vance'in İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai'ye gönderdiği mektuba Tahran yönetiminin yanıt vermediği ifade edildi.

İran basınından dikkat çeken iddia: Vance’in yeniden müzakere mektubuna Tahran’dan yanıt yok
AA
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Yarı resmi Fars Haber Ajansının İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, Vance'in "barış müzakerelerini yeniden başlatmak" için gönderdiği mektuba Tahran'ın cevap vermediği belirtildi.

İran basınından dikkat çeken iddia:

Söz konusu kaynak, ABD'nin önceki yıllarda da İranlı yöneticilere mektuplar gönderdiğini ve bunun olağan dışı bir durum olmadığını ifade etti. İranlı kaynak, söz konusu mektubun içeriğine dair ortaya atılan iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İran basınından dikkat çeken iddia:

TRUMP'IN "İRAN'LA MÜZAKERELERİ YENİDEN BAŞLATMASI İÇİN VANCE'İ GÖREVLENDİRDİĞİ" İDDİASI

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın direktifi üzerine Vance'in, "barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla" İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai'ye bir mektup gönderdiğini iddia etmişti.

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İran basınından dikkat çeken iddia:

Trump ise bu iddiayı yalanlayarak, Vance'in sadece İran'ın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin teminine yardım ettiğini söylemişti.

#JD VANCE #DONALD TRUMP #İRAN #ABD

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