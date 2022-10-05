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Giriş Tarihi: 5.10.2022 10:58

İran, Basra Körfezi'nde 250 bin litre "kaçak akaryakıt" taşıyan bir gemiye el koydu

AA
İran, Basra Körfezi’nde 250 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koydu

İran'da Basra Körfezi'nde 250 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el konuldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İran'ın Basra Körfezi'nde "kaçak akaryakıt" taşıyan bir gemiye el koyduğu ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İran'ın yarı resmi Tesnim ajansının haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Sınır muhafızlarının operasyonu sonucu gemide, 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, gemiye el konulduğunu ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını belirtti. İran'da kaçakçılar devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

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İran, Basra Körfezi'nde 250 bin litre "kaçak akaryakıt" taşıyan bir gemiye el koydu
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