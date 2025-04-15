‘İran bizi oyalıyor’

ABD Başkanı Donald Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde İran'la müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Cumartesi günü yapılan görüşmeye atıfta bulunan Trump, "İran bizimle anlaşmak istiyor ama nasıl olacağını bilmiyor. Gelecek cumartesi günü için bir toplantı daha planladık. Asıl konu şu:

İran asla nükleer silahlara sahip olamaz" dedi. İran'la ilgili sorunu kendisinin çözeceğini belirten Trump, bir haftalık aranın "uzun bir süre olduğunu" da vurguladı. "Sanıyorum bizi oyalıyorlar çünkü bu ülkede aptal insanlarla uğraşmaya çok alışmışlar" diyen Trump, Tahran'ın kendilerini oyaladığından şüphelendiğini açıkça dile getirmiş oldu. Trump, "İran'ın zengin ve büyük bir ulus olmasını isterim ancak asla nükleer silaha sahip olamazlar" ifadelerini kullandı.