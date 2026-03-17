İran Büyükelçisi’nden yalanlama: ‘Yeni lider Hamaney Rusya’ya getirilmedi’
İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazem Jalali, yeni lider Mücteba Hamaney’in tedavi için Rusya’ya getirildi iddialarını sert sözlerle yalanladı. Jalali, söz konusu haberlerin “psikolojik savaş” ürünü olduğunu söyledi.
İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Jalali, son günlerde gündeme gelen iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"PSİKOLOJİK SAVAŞ YÜRÜTÜLÜYOR"
Jalali, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in tedavi amacıyla Rusya'ya getirildiği yönündeki haberleri yalanladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Jalali, "Bu, yeni bir psikolojik savaş. İran liderlerinin sığınaklara kaçıp saklanmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.
Jalali, İran liderlerinin halktan kopmadığını vurgulayarak, "Onların yeri sokaklarda, halkın arasında" dedi.
Kuveyt basınında yer alan haberlerde, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in Moskova'ya tedavi için gizlice getirildiği iddia edilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili soruyu yorumsuz bırakmıştı.