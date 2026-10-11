İran: “CENTCOM Komutanı, BAE ordusunu kullanarak Hürmüz’de kaçakçılığı yönetiyor”

Rızai, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. CENTCOM Komutanı Cooper'ın, "BAE ordusunu kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiğini" ileri süren Rızai, "Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz." dedi.