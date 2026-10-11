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  • İran: “CENTCOM Komutanı, BAE ordusunu kullanarak Hürmüz’de kaçakçılığı yönetiyor”

İran: “CENTCOM Komutanı, BAE ordusunu kullanarak Hürmüz’de kaçakçılığı yönetiyor”

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Cooper’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ordusunu da kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiğini iddia eden Rızai, “Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz." dedi.

İran: CENTCOM Komutanı, BAE ordusunu kullanarak Hürmüz’de kaçakçılığı yönetiyor
AA
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Rızai, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. CENTCOM Komutanı Cooper'ın, "BAE ordusunu kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiğini" ileri süren Rızai, "Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz." dedi.

İran: “CENTCOM Komutanı, BAE ordusunu kullanarak Hürmüz’de kaçakçılığı yönetiyor”

Rızai ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki ifadeleri hakkında ise, "Siz kaçakçılık yapıyorsunuz fakat Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'dadır." ifadelerini kullandı.

İran: “CENTCOM Komutanı, BAE ordusunu kullanarak Hürmüz’de kaçakçılığı yönetiyor”

ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırıda, ülkesinin "yeni yeteneklerini" kullanacağını vurgulayan Rızai, "Henüz BAE'deki ABD'nin değerli varlıklarını hedef listemize eklemedik.

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İran: “CENTCOM Komutanı, BAE ordusunu kullanarak Hürmüz’de kaçakçılığı yönetiyor”

Eğer saldırı olursa bölgede bulunan kablolar, veri merkezleri ve yapay zeka tesislerinin büyük kısmı yok olacak. Bölgedeki bu unsurların değeri 2 trilyon doların üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

#DONALD TRUMP #HÜRMÜZ BOĞAZI #BAE #İRAN

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