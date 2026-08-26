İran: Çin'in yaptırımları reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Çin'in, İran'a yönelik "yasa dışı yaptırımları" reddeden açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Çin, ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırım tehditlerini "yasa dışı ve uluslararası hukukta dayanağı olmayan tek taraflı yaptırımlar" olarak nitelendirmiş ve İran’la yasal işbirliğinin sürdürüleceğini bildirmişti.

İran: Çin’in yaptırımları reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz
AA

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İran: Çin’in yaptırımları reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz

İran-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının karşılıklı saygı, kazan-kazan işbirliği ve çok kutuplu dünya vizyonuna dayandığını belirten Kalibaf, "Bu ilişki hiç kimsenin iznine ihtiyaç duymuyor" ifadesini kullandı.

İran: Çin’in yaptırımları reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Çin, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım tehditlerini "yasa dışı ve uluslararası hukukta dayanağı olmayan tek taraflı yaptırımlar" olarak nitelendirmiş ve İran'la yasal işbirliğinin sürdürüleceğini bildirmişti.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İRAN #ÇİN #ABD

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