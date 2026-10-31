İran: "Coğrafi sınırlama olmaksızın karşılık vereceğiz"

İran devlet televizyonuna göre, ülke lideri Mücteba Hamaney'in üst düzey askeri yetkililerle görüşmesinin ardından Genelkurmay Başkanı Abdullahi, yazılı açıklama yaptı.

Hamaney'in emirlerine uygun şekilde hareket edeceklerini belirten Abdullahi, "İran Silahlı Kuvvetlerinin, ülkeyi ve İran halkını savunmaya, Amerikan ve Siyonist (İsrail) düşmanlarla, coğrafi sınırlama olmaksızın, yeni ve gelişmiş teçhizat ve teknolojiler kullanarak büyük bir güç ve kararlılıkla karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu" ifade etti.

Hazırlıklarını her geçen gün daha da güçlendireceklerini aktaran Abdullahi, ABD ve İsrail'in herhangi bir saldırı düzenlemesi durumunda onlara, "önceki savaştan daha şiddetli ve etkili, hayal edilmez bir karşılık" vereceklerini savundu.

Muhtemel saldırıda hedeflerini "daha geniş bir coğrafyaya" yayacaklarını ifade ederek, düşmanlarının "yeni bir sürprizle" karşılaşacağını ileri süren Abdullahi, herhangi bir saldırı belirtisi görmeleri durumunda bunun gerçekleşmesini beklemeden "derhal, etkili ve coğrafi sınırlama olmaksızın" cevap vereceklerini ifade etti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör