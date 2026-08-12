İran Cumhurbaşkanı: “Düşman, ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor”

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Besic Sağlık Topluluğu Düşünce Kurulu üyeleriyle görüştü. Daha sonra açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, mevcut savaşın geçmiştekilere kıyasla daha karmaşık olduğunu belirterek, düşmanın ülkeyi içeriden çökertmeyi hedeflediğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı: Düşman, ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor
AA

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Besic Sağlık Topluluğu Düşünce Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı: Düşman, ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor

Pezeşkiyan, görüşmede mahalle ve cami merkezli yönetim anlayışının uygulanması gerektiğini belirterek, "Halkı kendimizden uzaklaştırmamalıyız aksi takdirde zarar görürüz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı: Düşman, ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor

Sağlık alanında yoksulluk ve işsizlikle mücadele edenler, kadınların geçimini tek başına sağlayan haneler ve uzak bölgelerde yaşayanlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplara öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, bu kesimlere yönelik hizmetlerin sağlık alanının öncelikleri arasında yer alması gerektiğini ifade etti.

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İran Cumhurbaşkanı: Düşman, ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor

"DÜŞMAN ÜLKEYİ İÇERİDEN ÇÖKERTMEYİ HEDEFLİYOR"

Pezeşkiyan, "Mevcut savaş geçmiştekilerden daha karmaşık ve düşman, ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor. Bu nedenle görev ve konu odaklı ilerlemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. Halkın sosyal faaliyetlere katılımının sağlanmasının önemini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, camilerin halka hizmet sunumunda merkezi bir rol üstlenebileceğini kaydetti.

#İRAN

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