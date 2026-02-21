İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Baskı ve zorluklara boyun eğmeyeceğiz”

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Törende sporculara hitap eden Pezeşkiyan, ülkenin çeşitli baskı ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydederek, "Dünya korkakça ve zorbalıkla bizi kendilerine boyun eğmeye zorluyor ancak bilin ki siz zorluklara boyun eğmediğiniz gibi, biz de bu sorunlara boyun eğmeyeceğiz. Bize çıkardıkları tüm sıkıntılara ve toplumda açtıkları yaralara rağmen bu yaraları iyileştirmeliyiz." ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, milletin tek vücut halinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.