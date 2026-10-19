İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Bölge ülkeleri ile hiçbir anlaşmazlığımız yok”

ABD'nin bölgede bulunan üslerinin hiçbir faydasının olmadığını ve bölgede güvenlik sağlamayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, ülkesinin bölge ülkeleri ile ekonomik, kültürel ve bilimsel işbirliğinin genişletilmesi amacıyla oluşturulacak her türlü mekanizmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Pezeşkiyan, İran ile Rusya'nın mevcut kapasiteleri ile uluslararası mekanizmalardan istifade ederek barışın ve güvenliğin sağlanmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. Rusya ve Çin başta olmak üzere BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin ekonomik, siyasi ve güvenlik konularında önemli bir kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, bu kapasitenin çok taraflı mekanizmaların geliştirilmesinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.