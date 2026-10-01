İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ‘Diyalogdan kaçınmayacağız’

İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, başkent Tahran'da katıldığı bir toplantıda arabulucular yoluyla ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ABD 3 KEZ HEDEF ALMIŞ OLSA DA DİYALOGDAN ASLA KAÇINMADIK"

Pezeşkiyan, halkın haklarını gururla savunduklarını ifade ederek, "ABD mutabakatı imzalamış olmasına rağmen ülkemizi 3 kez hedef almış olsa da diyalogdan asla kaçınmadık ve kaçınmayacağız." dedi.

ABD ve İsrail'in İran'ı yok etmeyi amaçladığını söyleyen Pezeşkiyan, topyekün bir direnişle karşılaşınca hesaplarının suya düştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin saldırı ve suikastlarla İran'ı diz çöktürme hayalinden vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör