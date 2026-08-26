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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz”

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bayındırlık projelerinin açılış töreninde ABD ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz” diyen Pezeşkiyan, “Füze savaşını herkes görüyor ancak ekonomik baskılar belki de bu kadar kolay hissedilmiyor." dedi.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2026 17:38

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Pezeşkiyan, bayındırlık projelerinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, "Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz. Füze savaşını herkes görüyor ancak ekonomik baskılar belki de bu kadar kolay hissedilmiyor." dedi.

Savaş ve baskı altında olmalarına rağmen önemli başarılara ulaştıklarını kaydeden Pezeşkiyan, "Daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Halkın dayanışması ve desteği, yöneticilerin sorumluluk bilinci ve özel sektörün katılımıyla tüm sorunları hızla çözebiliriz." ifadelerini kullandı.