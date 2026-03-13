İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “İran savaşı başlatmadı, sürdürmek de istemiyor”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki gerilim ve son gelişmeleri değerlendirdi.

İran basınında yer alan haberlere göre, görüşmede özellikle Orta Doğu'da artan askeri hareketlilik ve çatışma riski ele alındı.

"SAVAŞI BAŞLATMADIK"

İran'ın çatışmalara yönelik tutumuna değinen Pezeşkiyan, ülkesinin savaşı başlatmadığını vurguladı.

Pezeşkiyan, "İran savaşı başlatmamıştır ve sürdürmek istememektedir. Ancak meşru savunma hakkı çerçevesinde saldırının kaynağı olan bölgedeki ABD üsleri hedef alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ise görüşmede bölgede tırmanan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdiği bildirildi.

Modi'nin krizin daha da büyümemesi için sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak taraflara diyalog çağrısında bulunduğu aktarıldı.