İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran’da ’sertlik yanlıları’ veya ’ılımlılar’ yoktur

Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesindeki siyasi gruplar arasında çekişme olduğuna dair söylemlerine sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Ülke içinde herhangi bir siyasi ayrışma olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, doğrudan Trump'ın ifadelerine atıfta bulunarak, "İran'da 'sertlik yanlıları' veya 'ılımlılar' yoktur. Hepimiz İranlıyız ve devrimciyiz. Millet ve devletin sarsılmaz birliği ve ülke liderine olan bağlılığımızla, saldırganı pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TEK TANRI, TEK MİLLET, TEK LİDER, TEK YOL"

Pezeşkiyan, Tahran yönetiminin ve halkın ortak bir çizgide buluştuğuna dikkati çekerek, paylaşımını "Tek Tanrı, tek millet, tek lider, tek yol; canımızdan aziz İran için zafer" sözleriyle tamamladı.

Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran içinde büyük bir liderlik krizi yaşandığını iddia ederek, "İran, liderinin kim olduğunu anlamakta çok zorlanıyor! Hiçbir şekilde bilemiyorlar! Savaş alanında ağır bir şekilde kaybeden 'sertlik yanlıları' ile aslında hiç de ılımlı olmayan ama saygı kazanan 'ılımlılar' arasındaki iç çekişme çılgın boyutta!" ifadelerini kullanmıştı.

