İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İranlılar zorbalığa boyun eğmez

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ile müzakere süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anlamlı bir diyaloğun temel şartının verilen taahhütlere sadık kalmak olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, İran kamuoyunda ABD hükümetinin politikalarına ve eylemlerine yönelik derin tarihsel güvensizliğin halen devam ettiğine dikkati çekti.

"İRANLILAR ZORBALIĞA BOYUN EĞMEZ"

Açıklamasında ABD'li yetkililerin son dönemdeki söylemlerini eleştiren Pezeşkiyan, bu tutumun diplomasiye hizmet etmediğini savundu. Pezeşkiyan, "Amerikalı yetkililerden gelen yapıcı olmayan ve çelişkili sinyaller acı bir mesaj taşıyor; onlar İran'ın teslim olmasını istiyorlar. İranlılar zorbalığa boyun eğmez" ifadelerini kullandı.