İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok'

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki anlaşmazlıktan çıkar sağlayan tek ülke olduğuna vurgu yaptı. "İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mesajında, "Allah'tan kendilerine güç ve basiret vermesini" temenni etti.