İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Kan dökerek bir yere varılamaz”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel istikrarın önemine vurgu yaparak, "Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz." dedi.

SAVAŞ KARŞITI MESAJ

Pezeşkiyan, bölgede güvenliğin sağlanması için çaba gösteren liderlere teşekkür ederek, "Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz. Türkiye, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Katar, Pakistan ve diğer ülke Cumhurbaşkanlarının girişimleri takdire şayandır. Bölge sorunlarını kendimiz barış içinde çözebiliriz. Herhangi bir koruyucuya ihtiyaç yok." dedi.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Pezeşkiyan, bölge ülkeleri arasında ulaşım ve ticaret koridorlarının geliştirilmesinin güvenlik ve refah açısından kritik olduğunu belirterek, "Yolların açılmasıyla hepimizin güvenliği sağlanacak, ülkelerin ekonomileri gelişecek ve huzur dolu bir bölge inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'a yatırım yapmak isteyen yatırımcılara da yardımcı olacaklarını belirten Pezeşkiyan, ekonomik ilişkilerde kazan-kazan formülünü esas alacaklarını söyledi.