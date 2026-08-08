İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Şu an bir anlaşma için en iyi zaman

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin güçlü, birlik içinde olduğunu ve savaşta galip gelen taraf olarak görüldüğünü söyledi. Pezeşkiyan, "Şu an bir anlaşma için en iyi zaman." dedi.

Öte yandan, İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre ise, Hürmüzgan eyaletinde basın mensuplarının "Gazeteciler Günü"nü kutlayan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun sorulması üzerine Muhibbi, Boğaz'ın İran açısından yalnızca ekonomik bir su yolu olmadığını, aynı zamanda ülkenin "coğrafi ve stratejik gücünün kilit unsurlarından biri" olduğunu ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının belirli şartlara bağlı olduğunu dile getiren Muhibbi, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın belirlediği mekanizmalara ve koşullara tabidir. İran ile Umman arasındaki müzakerelerle ilgili değildir." dedi.