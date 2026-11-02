İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye net mesaj: Teslim olmayacağız

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Devlet medyasında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, İran lideri Mücteba Hamaney'in Washington ile yürütülecek barış görüşmelerine ilişkin hükümete 'bazı yetkiler' devrettiğini bildirdi. Tahran'ın ABD ile yaşanan çatışmayı ve sorunu diyalog yoluyla çözmeye çalışacağını ifade eden Pezeşkiyan, savaş tehditleri karşısında İran'ın teslim olmayacağını vurguladı.