İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye net mesaj: Teslim olmayacağız
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan sorunu diyalog yoluyla çözmeye çalışacaklarını belirterek, savaş tehditleri karşısında İran'ın teslim olmayacaklarını vurguladı. Pezeşkiyan, “Düşmanların bugün ülkemiz için yarattığı zorlukların ve krizlerin üstesinden, halkın desteği ve iş birliğiyle gelmeliyiz” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, valiler ve büyükşehir belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"TESLİM OLMAYACAĞIZ"
Devlet medyasında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, İran lideri Mücteba Hamaney'in Washington ile yürütülecek barış görüşmelerine ilişkin hükümete 'bazı yetkiler' devrettiğini bildirdi. Tahran'ın ABD ile yaşanan çatışmayı ve sorunu diyalog yoluyla çözmeye çalışacağını ifade eden Pezeşkiyan, savaş tehditleri karşısında İran'ın teslim olmayacağını vurguladı.
"KRİZLERİN ÜSTESİNDEN HALKIN DESTEĞİ VE İŞ BİRLİĞİYLE GELMELİYİZ"
Düşmanların 'yalanlarına ve abartılarına' karşı kararlılıkla duracaklarını belirten Pezeşkiyan, toplumun dayanıklılığının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Pezeşkiyan, "Düşmanların bugün ülkemiz için yarattığı zorlukların ve krizlerin üstesinden, halkın desteği ve iş birliğiyle gelmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.