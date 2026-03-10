İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan rest: "Hiç kimse hayale kapılmasın!"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in saldırılarına yönelik paylaşımda bulundu. Ülkesinin köklü geçmişine vurgu yapan Pezeşkiyan, “İran'ı yok etme hayaline kapılan hiç kimse tarih bilmiyor demektir” dedi.

Dünyanın gözü kulağı bir kez daha Orta Doğu'daydı. ABD/İsrail'in önleyici saldırıları sonrası İran'dan gelen misilleme, bölgedeki gerilimi artırdı. Savaş, 11. gününe girerken taraflar en ufak bir geri adım atmadı! Irak'ta İran'ın vekil güçlerine yönelik saldırılar artarken, Tel Aviv'de yine siren sesleri çaldı.

"KİMSE TARİH BİLMİYOR DEMEKTİR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, en az 6 bin yıllık bir medeniyetin mirasçısıdır. Tarihin zorlu sınavlarından geçerek, hiçbir güç bu tarihi ismi silmeyi başaramamıştır. İran'ı yok etme hayaline kapılan hiç kimse tarih bilmiyor demektir. Saldırganlar gelip geçmiştir; İran ise ayakta kalmıştır" ifadelerini kullandı.

"İRAN İÇİNDEKİ EN YOĞUN SALDIRI GÜNÜMÜZ OLACAK"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Komşularının ve Körfez'deki eski müttefiklerinin İran'ı yalnız bıraktığını savunan Hegseth, "Hizbullah, Husiler ve Hamas ya parçalanmış, etkisiz hale gelmiş ya da kenara itilmiş durumda. İran yalnız kalmış durumda" diye konuştu.

İran'a karşı en yüksek sayıda savaş ve bombardıman uçağının kullanılacağını söyleyen Hegseth, "Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak. İstihbarat her zamankinden daha iyi" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN İRAN'A DESTEK TELEFONU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Lavrov görüşmede, "Rusya'nın, gerginliğin azaltılması, durumun da siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesi gerektiği yönündeki temel tutumunu teyit ederek, İran ve bölge ülkelerinin güvenlik çıkarlarının dikkate alınması hususunda yardımcı olmaya hazır olduğunu" dile getirdi.

İki bakan, 3 Mart'ta telefon görüşmesi yapmıştı.

ABD/İSRAİL'İN TAHRAN'DAKİ SALDIRILARINDA 460 KİŞİ ÖLDÜ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Acil Sağlık Dairesi Başkan Yardımcısı Mehr Suruş, kente düzenlenen saldırılarda yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verdi.

İranlı yetkili, ABD ve İsrail'in saldırılarında Tahran'da şu ana kadar 460 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 309 kişinin yaralandığını belirtti.

Yetkili, can kayıplarının yanı sıra saldırılarda 18 ambulans ve 18 acil durum servisinin de hedef alındığını ifade etti.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana başkent Tahran sık sık hava saldırılarının hedefi oluyor.

