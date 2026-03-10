İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan rest: "Hiç kimse hayale kapılmasın!"

Dünyanın gözü kulağı bir kez daha Orta Doğu'daydı. ABD/İsrail'in önleyici saldırıları sonrası İran'dan gelen misilleme, bölgedeki gerilimi artırdı. Savaş, 11. gününe girerken taraflar en ufak bir geri adım atmadı! Irak'ta İran'ın vekil güçlerine yönelik saldırılar artarken, Tel Aviv'de yine siren sesleri çaldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, en az 6 bin yıllık bir medeniyetin mirasçısıdır. Tarihin zorlu sınavlarından geçerek, hiçbir güç bu tarihi ismi silmeyi başaramamıştır. İran'ı yok etme hayaline kapılan hiç kimse tarih bilmiyor demektir. Saldırganlar gelip geçmiştir; İran ise ayakta kalmıştır" ifadelerini kullandı.

"İRAN İÇİNDEKİ EN YOĞUN SALDIRI GÜNÜMÜZ OLACAK"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Komşularının ve Körfez'deki eski müttefiklerinin İran'ı yalnız bıraktığını savunan Hegseth, "Hizbullah, Husiler ve Hamas ya parçalanmış, etkisiz hale gelmiş ya da kenara itilmiş durumda. İran yalnız kalmış durumda" diye konuştu.

İran'a karşı en yüksek sayıda savaş ve bombardıman uçağının kullanılacağını söyleyen Hegseth, "Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak. İstihbarat her zamankinden daha iyi" ifadelerini kullandı.