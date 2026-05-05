İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'a 'kağıttan kaplan' göndermesi: "Etik dışı gücün içi boştur"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'güç siyaseti' ve baskılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. ABD'nin 'kaos, baskı, adalesizlik ve korsanlık' uyguladığına işaret eden Pezeşkiyan, "Eğer siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur. Etik dışı gücün içi boştur" ifadelerini kullandı.
"ETİK DIŞI GÜCÜN İÇİ BOŞTUR"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Eğer siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur; kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık. Ulusal değerlerimizde ve dini dünya görüşümüzde, etik dışı gücün içi boştur. Bugün İran, etik ve sorumlu gücü, düşmanları ise pervasız ve kontrolsüz gücü temsil ediyor."
'GÜÇ YOLUYLA BARIŞ' TANIMLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, İran dahil çeşitli ülkelere yönelik saldırı ve baskılarını 'güç yoluyla barış' politikasıyla tanımlıyor.