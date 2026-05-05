  • İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'a 'kağıttan kaplan' göndermesi: "Etik dışı gücün içi boştur"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'güç siyaseti' ve baskılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. ABD'nin 'kaos, baskı, adalesizlik ve korsanlık' uyguladığına işaret eden Pezeşkiyan, "Eğer siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur. Etik dışı gücün içi boştur" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'güç siyasetini' eleştirdi.

"ETİK DIŞI GÜCÜN İÇİ BOŞTUR"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur; kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık. Ulusal değerlerimizde ve dini dünya görüşümüzde, etik dışı gücün içi boştur. Bugün İran, etik ve sorumlu gücü, düşmanları ise pervasız ve kontrolsüz gücü temsil ediyor."

'GÜÇ YOLUYLA BARIŞ' TANIMLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran dahil çeşitli ülkelere yönelik saldırı ve baskılarını 'güç yoluyla barış' politikasıyla tanımlıyor.

"HİÇ ŞANSLARI YOK"

ABD Başkanı Donald Trump İran'a ilişkin yaptığı açıklamada ise, İran'ın hiçbir şansı olmadığını kaydetti. Trump, "Şansları yok bunu kendileri de biliyor, İran nükleer silaha sahip olsaydı belki de şu anda burada olmazdık. Orta Doğu yok olurdu. İsrail yok olurdu." dedi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
