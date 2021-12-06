İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ’ı kuran ülkeyi açıkladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, terör örgütü DEAŞ ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı, Reisi, DEAŞ'ın ABD tarafından kurulduğunu öne sürdü.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, Tahran'ı ziyaret eden Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.
"DEAŞ ABD TARAFINDAN KURULMUŞTUR"
Reisi, görüşmede ABD'nin bölgedeki varlığını eleştirerek, "DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur. Bölgenin neresinde ABD ve DEAŞ bulunursa oradaki halk güvenlik ve istikrar noktasında büyük zararlarla karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.