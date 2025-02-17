İran Cumhurbaşkanı Türkçe şiir okurken uyarıldı: Salondan alkışlarla destek geldi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış programına katıldı. Programda konuşma yapması istenen Pezeşkiyan, kürsüye çıkarak etkinliğe konuşma yapmak için değil, sadece katılmak için geldiğini belirtti.

Salondaki bazı katılımcıların şiir okumasını talep etmesi üzerine Pezeşkiyan, Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'den iki satır şiir okuyacağını ancak yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasını istemediğini söyledi. "Sorun değil, Şehriyar'dan birkaç satır okurum ama burada bakanlar ve milletvekilleri de var, onlara ayıp olmasın" ifadesini kullanan Pezeşkiyan, Tebrizi'nin Azerbaycan Türkçesinde yazdığı "Heyder Baba'ya Selam" adlı şiirinden dizeler okumaya başladı.