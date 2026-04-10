İran Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye’ye övgü: “Dayanışmanız takdire şayan”

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde dikkat çeken mesajlar verdi. Pezeşkiyan, Türkiye'nin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar karşısındaki tutumunu ve Türk halkının dayanışmasını takdir ettiklerini açıkladı.

"TÜRK MİLLETİNİN DESTEĞİ DEĞERLİ"

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Türkiye'nin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayan tavrını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Pezeşkiyan, "Özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES VE BÖLGESEL İSTİKRAR VURGUSU

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de içeren geçici ateşkes anlaşmasının Lübnan dahil olmak üzere bölgedeki tüm cepheleri kapsaması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"İsrail'in eylemleri bölgede bir yangın çıkarmayı amaçlamaktadır ve İslam ülkeleri, Siyonist rejimin savaş kışkırtıcılığına ve bölgenin istikrarını ve barışını tehlikeye atmasına karşı dayanışma içinde olmalıdır.

Uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin, başta Lübnan olmak üzere bölgesel ülkelere yönelik saldırganlık ve suçların durdurulması için ABD ve Siyonist rejime baskı yapması şarttır."

Pezeşkiyan, İran'ın bölgesel istikrarın korunması ve çatışmaların yayılmasını önlemek için ateşkesi kabul ettiğini belirterek, "ateşkesin devamının karşı tarafın yükümlülüklerine gerçek anlamda uymasına bağlı olacağını" vurguladı.