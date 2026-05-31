İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddialara yanıt

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

"YABANCI MEDYA KURULUŞLARININ OYUNU"

Pezeşkiyan'ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirten Tabatabai, Cumhurbaşkanı'nın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak nitelendirdi.