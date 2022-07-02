İran depremlerinde ölü sayısı yükseldi

İran devlet televizyonuna göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir ve Bender Lenge şehirleri çevresi olan 6,1 büyüklüğündeki ilk deprem, yerel saatle 02.02'de kaydedildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Bunun ardından yerel saatle 03.54 ve 03.55'te 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Bölgede düşük şiddette artçı sarsıntılar da devam etti.