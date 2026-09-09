İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı hedef aldı

Yemen’deki Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ın güneybatısındaki Khamis Mushait, Abha ve Jazan şehirlerine balistik füzeler ve dronlarla hedef aldığını açıkladı.

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ı hedef aldı
İHA
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Khamis Mushait, Abha ve Jazan şehirlerine balistik füzeler ve dronlarla hedef aldığını açıkladı.

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ı hedef aldı

El-Maliki, "Husi milisleri, Krallığın ulusal varlıklarına ve altyapısına yönelik iğrenç saldırılarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. El-Maliki, saldırılardaki can ve mal kaybına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ı hedef aldı

El-Maliki, dün yaptığı açıklamada, Husi milislerinin Suudi Arabistan'ın Abha, Khamis Mushait, Jazan ve Najran şehirlerindeki sivil ve ekonomik alanları hedef aldığını bildirmiş ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 73 sivilin yaralandığını aktarmıştı.

#YEMEN #SUUDİ ARABİSTAN

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