İran Devlet Televizyonu’nda çarpıcı görüntüler: Silah kullanımını anlattılar!

İran Devlet Televizyonu’ndaki görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Söz konusu görüntülerde sunucuların silah kullanımı ve atış tekniklerini anlattığı görülürken, hedef olarak BAE bayrağı gösterilmesi ise dikkat çekti.

ABD/İsrail- İran arasındaki gerilim devam ederken, İran Devlet Televizyonu'ndaki üç farklı programda yer alan görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Görüntülerde sunucuların, şarjör takma, nişan alma ve atış pozisyonu gibi temel askeri hareketleri anlattığı görüldü.

İran Devlet Televizyonu'nda silah eğitimi: "BAE bayrağı hedef alındı"

Söz konusu yayınlarda dikkat çeken ifadelerden biri ise "Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını vur" oldu.

"ŞİMDİ BAE BAYRAĞINI HEDEF OLARAK ALALIM"

Sunucu ile asker arasında geçen konuşmada, "Evet, nişan hattı… Şimdi BAE bayrağını hedef olarak alalım. Aferin. Nefesini tut. Allah'ın adıyla… Ateş" sözleri yer aldı. Görüntüler, bazı yorumcular tarafından "askeri hazırlık mesajı" olarak değerlendirildi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ #BAE #İRAN

