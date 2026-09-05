İran Devrim Muhafızları: ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Basra Körfezi'nde İran'a ait ticari gemilere düzenlediği saldırıların ardından, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları: ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık
AA

İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde çocuk katili ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık." ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları: ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık

Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde bulunan gemilerin, ABD'nin "oyunlarına aldanarak" Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaması gerektiğini, aksi halde hedef alınacaklarını kaydetti. ABD ordusu İran'ın bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından Devrim Muhafızlarına ait 3 tankeri yok ettiğini duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari de ABD'yi "sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı" konusunda uyarmıştı.

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