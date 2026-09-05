İran Devrim Muhafızları: ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık

İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde çocuk katili ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık." ifadelerine yer verildi.