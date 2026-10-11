İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de bir süper tanker daha mayına çarptı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve çarpma sonrası geminin makine dairesinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Dünden bu yana üç petrol tankerinin deniz mayınına çarptığına dikkat çekildi.

İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de bir süper tanker daha mayına çarptı
AA
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Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin seyir sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de bir süper tanker daha mayına çarptı

Açıklamada, tankerin bu sırada deniz mayınına çarptığı ve makine dairesinde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi. Dünden bu yana üç petrol tankerinin deniz mayınına çarptığına işaret edilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda navigasyon sistemini kapatan gemilerin "düşman gemi" olarak nitelendirileceği uyarısı yer aldı.

İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de bir süper tanker daha mayına çarptı

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu. Tahran yönetimi, İran'ın belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

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#HÜRMÜZ BOĞAZI #İRAN #ABD

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